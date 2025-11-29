Fabiani non conferma Insigne: "Bisogna fare valutazioni, va inquadrato nella logica degli over"

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan: "La situazione è chiarissima, durante la sosta abbiamo avuto un lungo colloquio con presidente e mister facendo valutazioni sul mercato di gennaio. Abbiamo chiesto al mister i giocatori funzionali per dare impulso a un progetto che è partito da zero e rinforzare la squadra".

Deve uscire qualcuno?

"Premesso che il calcio si fa con i soldi e con le idee, il presidente ci ha rassicurato su questo. Cercheremo di trattenere i pezzi migliori, altrimenti andremo in controtendenza a quello che abbiamo sempre detto. Non è stato facile fare a meno di Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Immobile. C'è tanto da lavorare, molto c'è da fare ma i tifosi devono stare tranquilli".

Insigne può essere un nome?

"Insigne va inquadrato in una logica degli over, anche in base alle ultime normative FIGC. Bisogna fare delle valutazioni, mercato facendo vediamo quali sono gli spazi di manovra, sono tante le tematiche da tener presente".