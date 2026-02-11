Lazio, Fabiani: "Arbitri? Una tavola rotonda con tutte le componenti sarebbe importante"

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro il Bologna valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

La Lazio vede la luce in fondo al tunnel?

"In fatto d personalità, questi ragazzi hanno sempre dimostrato di averla. A Torino abbiamo subito il gol nei secondi finali, ma la partita ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi".

Coppa Italia importantissima.

"Quanto per il Bologna, ci giochiamo una semifinale. Quando si arriva a questo punto, non bisogna snobbare la competizione".

Serve una linea comune sugli arbitraggi?

"Tempo fa abbiamo sollecitato la Lega, credo che l'arbitro debba tornare ad avere centralità. Ci sono dinamiche che al monitor assumono un significato diverso. Approfondire questo tema con gli addetti ai lavori sarebbe importante per tutto il movimento. Una tavola rotonda con tutte le componenti sarebbe importante per tutto il sistema calcio".