Lazio, perché Fabiani non era a Torino? Il ds in missione per il mercato estivo

Ha colpito in molti il fatto che Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, non fosse presente a Torino per la gara di campionato con la Juventus. Secondo quanto riferito da corrieredellosport.it, dietro quest’assenza ci sarebbe una spiegazione ben precisa, legata a un viaggio di lavoro.

Nello specifico, Fabiani avrebbe incontrato l’entourage di Diogo Leite, difensore centrale dell’Union Berlino, in scadenza di contratto a fine stagione. Nella conferenza stampa post mercato, il ds aveva annunciato di averlo “bloccato” per l’estate, ma al giocatore e a chi l’assiste non sarebbe piaciuto il mancato acquisto già a gennaio.

Il team legale del giocatore, tramite un comunicato diffuso dai media portoghesi, ha infatti smentito qualsiasi accordo: "A seguito di diverse dichiarazioni pubbliche e notizie diffuse ieri e oggi in Italia e Portogallo in merito alla presunta esistenza di un accordo tra il giocatore Diogo Leite e la SS Lazio, è necessario fornire i seguenti chiarimenti con il massimo rigore. A scanso di equivoci, non esiste, né è mai esistito, alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di alcun tipo tra Diogo Leite e la SS Lazio, né direttamente né indirettamente”. Da capire se il viaggio di Fabiani possa aver cambiato le cose.