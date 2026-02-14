Fattori consiglia la Fiorentina: "Contro il Como metterei Comuzzo a destra e Ranieri al centro"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha detto la sua su come la squadra di Vanoli dovrebbe affrontare domani il Como: "Quest'anno rispetto alla scorsa stagione la situazione con loro è ribaltata e fare bene non sarà semplice. Il Como è in salute e sta bene. Io fossi in Vanoli farei la stessa cosa che avrei fatto una settimana fa, metterei in campo una squadra tosta cambiando qualcosina solo in fase difensiva: metterei Comuzzo a destra e farei giocare Ranieri in mezzo. Se Dodo tira il fiato non è mica la fine del mondo, nelle ultime partite a parte Bologna lo abbiamo visto in difficoltà.

Ultimamente è stato poca roba e non ha saltato praticamente nessuna partita in stagione, non penso sia un'eresia metterlo in panchina. Ma non metterei Fortini, punterei su Comuzzo perché così lo puoi mettere a uomo sui talenti del Como come per esempio Baturina e Nico Paz. La Fiorentina si deve "umilizzare", io non avrei paura a mettere qualcuno a uomo perché in questo momento se gli annulli Paz il Como è meno forte. Poi questo non vuol dire che lo limiti per forza ma almeno li metti in difficoltà. Poi vabbè, Vanoli mette Fabbian al posto di Comuzzo...".

Ma Vanoli come lo vede?

"In questo momento la squadra è in difficoltà e tocca all'allenatore trovare le soluzioni, dargli una mano. A me sembra che più che dargli una mano, gliela leva. Sbagliano i giocatori, sbaglia l'allenatore e infatti siamo in questa situazione".