Febbre Italia, Di Natale: "La decide... Gattuso. Pio Esposito titolare? Sempre"
L'ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale Italiana, Antonio Di Natale, ha parlato ai microfoni di SportMediaset a margine della sfida di beneficenza di "Serie A Operazione Nostalgia", dicendo la sua in merito agli azzurri di Gattuso e non solo.
Come vedi il playoff dell'Italia?
"Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l'Italia e ce lo meritiamo".
La Bosnia è ostica o alla portata?
"A noi serve il risultato per andare al Mondiale che ci manca da tanto tempo".
Chi può essere l'uomo decisivo?
"Gattuso".
Faresti giocare Pio Esposito?
"Sempre titolare".
Kean ti sta piacendo?
"In questo momento qua non importa chi fa gol, l'importante è che l'Italia vada ai Mondiali".
La maglia che pesa così tanto, può essere una trappola dopo due mancate qualificazioni?
"Speriamo di no, speriamo che lo sappiano gestire, poi abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale".
Come si affronta la pressione?
"Dormendo tranquilli prima della partita, come non fosse una finale".
C'è un Di Natale nella Serie A di oggi?
"Ce ne sono tanti, speriamo siano anche meglio di noi".