Di Natale: "La Serie A non ha più i bomber degli anni d'oro. Malen come Borriello e Retegui"

"La Serie A non ha più i bomber degli anni d'oro". Antonio Di Natale ricorda con piacere gli anni in cui vestiva la maglia dell'Udinese e calcava i campi d'Italia, illuminando il Friuli e non solo. Oggi si segna molto meno e questo è un dato che non si può ignorare: 62 gol in meno del 2024-2025, 99 in meno del 2016. Il motivo è che mancano i centravanti dell'ultimo decennio, come sostiene Totò, ovvero i vari Ibrahimovic, Icardi, Osimhen, Higuain…

Di Natale inoltre aggiunge che ci sono pochi tiri da fuori area e poche azioni dirette, con le squadre che preferiscono palleggiare, esasperando anche troppo il possesso palla. L'ex centravanti però è convinto che con qualche attaccante le cose cambierebbero: "Tornasse Osimhen, i numeri sicuramente migliorerebbero… Ma anche Lewandowski a 37 anni potrebbe dare una bella mano".

L'Atalanta è quella che ha perso più gol dall'anno scorso, ma Di Natale non è stupito perché sostiene che Gasperini sia un po' come Zeman ed esalti gli attaccanti, mentre senza di lui è più complicato: "Malen ne beneficia come ha fatto Borriello al Genoa o Retegui a Bergamo". La Juventus invece segna di più, malgrado un reparto offensivo in grande difficoltà: "Il motivo è che Spalletti è un fenomeno".