Di Natale: "Pio Esposito ha la testa sulle spalle. Mi ricorda un po' Van Basten"

Antonio Di Natale sa come si fa a fare gol in Serie A, ma sa anche come si fa a farli con la maglia dell'Italia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, che dovrà portare la Nazionale al Mondiale. Napoletano come lui, Totò lo ha conosciuto a La Spezia e non ha difficoltà ad ammettere tutta la sua felicità per come sta giocando questa prima stagione nella massima serie.

Di Natale garantisce sulle qualità di Pio Esposito: "È un bravissimo attaccante, ma vi posso assicurare che è pure un ragazzo con la testa sulle spalle e i piedi per terra. Già quando l'ho incontrato io si vedeva che era destinato a indossare la maglia di una grande". La sua dote migliore per Di Natale è la qualità nel proteggere il pallone, nel tiro, nel colpo di testa e l'occupazione degli spazi in area di rigore.

Di Natale non lo vede simile a Luca Toni e addirittura scomoda un paragone ancora più importante: "Per i movimenti che fa, e lo dico con grande rispetto, un po' mi ricorda Van Basten". Infine l'augurio a Gattuso di riuscire a centrare la qualificazione: "È la persona giusta per farlo, lo stimo. L'Italia non può mancare anche a questa manifestazione".