Felipe: "Bertola può crescere molto all'Udinese. Solet? Per la qualità che ha può fare tutto"

Otto gol in due per Keinan Davis e Nicolò Zaniolo fanno ben sperare l'Udinese per il futuro. Intervistato dal Messaggero Veneto, l'ex difensore Felipe ha detto la sua su questi due giocatori: "Sì, benissimo, ma il problema è che dietro a loro, al momento, non vedo molte alternative e quindi servono sempre entrambi al massimo delle loro possibilità. Detto questo, a parte il rigore, Davis non ha fatto una gran partita e Zaniolo scende ancora troppo a prendere palla in mezzo al campo".

In difesa invece?

"Per me il migliore in campo è stato Bertola, che adesso è più sicuro in fase d’impostazione rispetto alle prime uscite. Sa giocare anche con la palla al piede e nelle chiusure lo vedo sicuro. Può crescere molto".

Anche Solet gioca spesso con la palla al piede.

"Per la qualità che ha può fare tutto, ma deve ancora leggere bene le situazioni e capire quando superare l’avversario per cercare la superiorità numerica col dribbling e quando invece è il momento di darla. L’esempio è stato proprio col Parma, ridotto in dieci, quando lui ha aspettato il raddoppio e ha tenuto palla invece di darla per cercare la superiorità con un passaggio veloce".