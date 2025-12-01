La Lazio ricorda Pietrangeli: nel 1974 si allenava con la squadra di Maestrelli

Attraverso i suoi canali social, la Lazio ha salutato Nicola Pietrangeli, tra i più grandi tennisti italiani - il primo a vincere uno slam -, scomparso oggi all’età di 92 anni. Storico tifoso biancoceleste, in gioventù aveva fatto parte del settore giovanile laziale e nel 1974 (l’anno dello scudetto) si allenò per diversi mesi con la squadra di Maestrelli.

“Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio - ha scritto il club su X -. Un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori.

Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale. Grazie Nicola”.