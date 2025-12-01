Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ex allenatore di Leao: "Solo CR7 aveva il suo talento a quell'età, può giocare in qualsiasi club"

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 12:53Serie A
Giacomo Iacobellis

Tiago Fernandes, ex allenatore di Rafael Leao nelle giovanili dello Sporting CP, ha concesso un'intervista a TMW per raccontare le origini dell'attaccante portoghese, protagonista nel Milan primo in classifica anche nel ruolo di centravanti.

"L’ho allenato dai 12 anni, praticamente dappertutto nelle giovanili dello Sporting. Solo Cristiano Ronaldo, a Lisbona, aveva quel talento lì a quell’età. È senza alcun dubbio il miglior calciatore che abbia mai avuto", ha dichiarato l'attuale tecnico del Portimonense sul passato biancoverde del classe 1999, autore di 6 gol e 1 assist in 10 presenze stagionali coi rossoneri.

Zero dubbi, da parte sua, anche sul potenziale di Leao: "Leao può giocare ovunque, nei migliori club del mondo. È all’altezza di qualsiasi squadra". Il presente di Rafa, però, si chiama Milan, con un sogno scudetto da provare a raggiungere ancora una volta: "È molto emozionante vederlo brillare a San Siro, ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo. Siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia protagonista in un grande club come quello rossonero. Il Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità, sono convinto che quest'anno segnerà tantissimo e sarà felice".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW a Tiago Fernandes

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
