Ferrara consiglia la Juventus: "Blinda Spalletti e punta su Tonali e Chiesa"

Si parla di rinnovo in casa Juventus per quanto riguarda Luciano Spalletti. Mosse ufficiali non ne sono state fatte, ma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ci sarebbe da stupirsi se il club bianconero accelerasse in tempi brevi per proporgli un prolungamento del contratto fino al 2028, per bilndarlo.

E proprio questo è il consiglio che l'ex difensore Ciro Ferrara invia alla Signora. "Gli allenatori sono legati ai risultati e non so se i dirigenti della Juventus vogliano aspettare la qualificazione in Champions", ha riflettuto parlandone al quotidiano - ". Sicura- mente Spalletti merita il rinnovo per quello che ha fatto in questi mesi", ha assicurato.

Parlando dello Scudetto, Ferrara ha detto che "alla Juventus devi pensarci sempre", e che "i bianconeri spereranno in un pareggio tra Inter e Napoli per rosicchiare punti", pur riconoscendo che la squadra di Spalletti gli sembri "più da terzo-quarto posto". Infine un consiglio di mercato. Nel rispondere a una domanda sul possibile ritorno di Federico Chiesa, Ferrara ha approvato e rilanciato: "La Juventus deve puntare maggiormente sugli italiani, è nel suo Dna. T onali merita uno sforzo adesso o in estate".