Genoa, idea Duvan Zapata per rinforzare l'attacco. Il colombiano ha già giocato nella Samp
Il Genoa valuta Duvan Zapata come possibile rinforzo per il reparto offensivo. L’attaccante colombiano del Torino, protagonista fin qui di una stagione con 1 gol e 1 assist in 14 presenze, è un profilo che piace per esperienza e fisicità.
Per Zapata si tratterebbe di un ritorno a Genova, città già vissuta ai tempi della Sampdoria. In granata, invece, il capitano ha messo insieme 60 presenze complessive, con 17 reti e 5 assist. Al momento, come riporta Sky Sport, è solo un’idea: il Genoa monitora la situazione, pronto a muoversi se si apriranno le condizioni giuste.
