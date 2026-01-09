Fiorentina, Sohm può partire in prestito per provare a rilanciarsi: ci pensa la Cremonese

Simon Sohm può lasciare la Fiorentina in prestito durante il mercato invernale. Come riporta Sky Sport, al centrocampista ex Parma pensa infatti la Cremonese, che vorrebbe dargli la possibilità di ritrovare la fiducia, il minutaggio e la continuità perse a Firenze. I grigiorossi puntano Sohm per la mediana e Sebastiano Luperto del Cagliari per la difesa.

Sohm peggior giocatore di Serie A per media voto al termine del girone d'andata

La Fiorentina si prende le prime due posizioni nella classifica meno ambita di rendimento. Simon Sohm fin qui è il peggior giocatore di Serie A per media voto al termine del girone d'andata. I viola sono la grande delusione del campionato e inevitabilmente i più rappresentati in questa Flop 20 con ben 6 rappresentanti. Segue il Lecce a 4, la Juventus a 3, Torino a 2 e infine Como, Genoa, Lazio, Pisa e Verona a 1.

1. Simon Sohm (Fiorentina) 5.33 (12)

2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.42 (12)

3. Jonathan David (Juventus) 5.46 (13)

4. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.50 (11)

5. Loic Openda (Juventus) 5.55 (10)

6. Kristjan Asllani (Torino) 5.57 (14)

7. Dodò (Fiorentina) 5.58 (19)

8. Marius Marin (Pisa) 5.58 (12)

9. Santiago Pierotti (Lecce) 5.59 (17)

10. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (16)

11. Pablo Marí (Fiorentina) 5.60 (10)

12. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)

13. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)

14. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)

15. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)

16. Nikola Stulic (Lecce) 5.65 (17)

17. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.65 (13)

18. Caleb Ekuban (Genoa) 5.65 (13)

19. Gvidas Gineitis (Torino) 5.65 (10)

20. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.66 (16)