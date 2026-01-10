Empoli, Dionisi sul mercato: "La mia squadra mi piace già, e questo lo sa anche la società"

Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match contro il Cesena, in programma questa sera, sabato 10 gennaio alle ore 19:30, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha ovviamente parlato di mercato: il club azzurro, per iniziare le operazioni, ha deciso di cambiare anche Direttore Sportivo, con Stefano Stefanelli che ha preso il posto di Roberto Gemmi, esonerato.

Questo, in merito alla situazione, il commento del mister: "La squadra ha già subito due cambi, deve essere solida, anche se questo è un cambio diverso. Stefanelli ci conosceva già come squadra, si è messo subito a disposizione come direttore, le condizioni ci sono. Non mi aspettavo il cambio, ma non sta a me andare oltre. E non sta a me parlare di mercato: a me questa squadra piace, lo sa anche la società. Noi dobbiamo solo gestire questo momento, se deve arrivare qualcuno dovrà essere allineato perché questa squadra ha il suo equilibrio e non va perso, fa troppo la differenza".

Ricordiamo però che intanto si parla dell'interessamento del club per Federico Barba, che piace anche a Palermo e Pescara, così come di Youseff Maleh, possibile suggestione per il centrocampo. Non resta quindi che attendere e vedere quelli che saranno gli sviluppi.