10 gennaio 2024, il Napoli chiude per Billing. Sarà l'incredibile uomo Scudetto

Il 10 di gennaio del 2024, in sede di calciomercato, il Napoli acquista quello che sarà l'uomo chiave per lo Scudetto della scorsa stagione. L'ufficialità però arriva il giorno dopo, con visite mediche e firma sul contratto. "Philip è orgoglioso di essere uno di noi", spiega il club azzurro che conferma di avere acquisito "Dall'Athletic Football Club Bournemouth le prestazioni sportive di Philip Anyanwu Billing con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Era una sorta di soluzione tampone per un centrocampo che aveva bisogno, numericamente, di un rinforzo. In pochi pensavano potesse essere riscattato, perché in estate le occasioni potevano essere diverse. In effetti andò così, perché 10 milioni erano considerati troppi e, soprattutto, Billing non sembrava avere le caratteristiche adatte per giocare in Champions League con la squadra di Antonio Conte.

Rimane, però, l'uomo chiave di uno Scudetto. Perché il suo zampino arriva in un'unica occasione, contro l'Inter, nella sfida Scudetto. Quello che sembrava un piano inclinato in favore dei nerazzurri viene raddrizzato con l'opportunismo del centrocampista danese, bravo a correggere in rete, sotto porta, un pallone vagante. Finirà uno a uno, probabilmente la serata più importante della vita di Billing. Per il riscatto pazienza, sarà per un'altra volta.