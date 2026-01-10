Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson

La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. I bianconeri oltre al centrocampista centrale con compiti di regia stanno pensando anche ad un esterno d’attacco. Il nome che piace più di tutti è quello di Federico Chiesa. Per lui sarebbe un clamoroso ritorno. E a questo proposito c’è da sottolineare l’apertura del giocatore. Rispetto all’estate la situazione è un po’ cambiata. Chiesa anche nell’ultima partita contro l’Arsenal è rimasto in panchina per 90 minuti. Un ulteriore segnale che di fronte ad una proposta concreta la sua partenza potrebbe diventare possibile. Là richiesta del club inglese è di 12 milioni di euro. Al momento la Juventus non sembra intenzionata ad un acquisto a titolo definitivo immediato ma sta pensando a come strutturare un’offerta che possa convincere il Liverpool. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Insomma i bianconeri ci stanno provando seriamente e magari a breve ci potrebbero essere novità. Per il discorso del centrocampista rimane in pole position Guido Rodriguez. Per il suo arrivo serve l’ok di Spalletti.

Anche la Roma è in movimento. I giallorossi hanno deciso di prendere due attaccanti. In queste ore è in arrivo il sì di Raspadori. L’intesa con l’Atletico Madrid è stata raggiunta da tempo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto che diventa obbligo a 19 al raggiungimento di alcuni obiettivi. I giallorossi vorrebbero prendere anche Zirkzee ma al momento non c’è apertura da parte del Manchester United. È quindi ecco che la società si sta guardando intorno per trovare un’alternativa. La volontà è cercare profili giovani per un investimento di prospettiva. Uno di questi è Giovane del Verona, che sta disputando una grande stagione e ormai ha catturato gli interessi di tanti club. La Roma ci sta facendo più di un pensiero ma su di lui ci sono anche Lazio e Atalanta.

In realtà in lista non c’è solo lui. Un altro giocatore che piace tanto è Robinio Vaz, punta classe 2007 del Marsiglia. I giallorossi sono convinti di poter chiudere a breve l’operazione.

La Roma però non intende fermarsi al settore offensivo. Una delle necessità emerse è la ricerca di un difensore centrale. L’obiettivo principale è diventato Drăgușin, che tra l’altro è reduce da un lungo infortunio dovuto alla rottura del legamento crociato. È rientrato da poco in squadra e ha bisogno di continuità di prestazioni. Per lui si era parlato anche di Fiorentina ma in questo momento la società giallorosa ha aumentato il pressing. Il Tottenham per ora non ha dato l’ok alla sua cessione. La Roma ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

L’Inter dopo aver perso Cancelo è di nuovo a caccia di un esterno che possa sostituire Dumfries. I dirigenti nerazzurri stanno già sondando il mercato per trovare l’alternativa giusta. Intanto tiene sempre banco la questione Frattesi. Il centrocampista rimane in uscita ma solo ad una determinata cifra, di 35 milioni di euro. In Italia è quasi impossibile che ci sia un’offerta adeguata. All’estero dopo il sondaggio del Galatasaray si è fatto vivo anche il Nottingham Forest. Per ora non ci sono state proposte ufficiali ma la situazione è da monitorare.

Infine il Napoli. La vicenda Lucca è ancora tutta da definire. Il club azzurro sta prendendo un po’ di tempo anche perché vuole capire quante garanzie potrà dare Lukaku. Se dovesse uscire l’ex attaccante dell’Udinese è chiaro che il Napoli tornerebbe sul mercato per regalare a Conte un altro giocatore offensivo. E le attenzioni si stanno concentrando proprio in casa Roma. Il club azzurro sta infatti valutando Ferguson, che potrebbe essere un’opzione se la Roma decidesse di interrompere il prestito con il Brighton.