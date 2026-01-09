Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sampdoria, in stand by il rinnovo del gioiellino Conti. Che a ora potrebbe partire a parametro zero

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
ieri alle 23:49Serie B
Claudia Marrone

La stagione di Serie B è ormai prossima alla ripresa, da domani si tornerà a parlare anche di calcio giocato, e tra le compagini che inaugureranno il 2026 cadetto ci sarà anche la Sampdoria, impegnata alle ore 15:00 sul campo dell'Avellino.

Come riporta anche l'edizione on line de Il Secolo XIX, una delle poche note liete della prima parte di stagione, con il girone di andata che si concluderà proprio con questo turno di campionato, è stata Francesco Conti, genovese e prodotto del settore giovanile blucerchiato: il centrocampista classe 2004, con il passare delle giornate, si è ritagliato uno spazio sempre più importante nello scacchiere dei liguri, mettendo una ciliegina sulla torta in occasione del match contro la Reggiana, dove ha trovato anche il gol. Ecco quindi che ci si è iniziati a chiedere del rinnovo, considerando che il suo contratto scadrà a giugno, ma non sembrano esserci sviluppi, anche se lo stesso sembra vicino: le trattive sono in stand by.

Ovviamente, stante la situazione, Conti sarebbe anche libero di firmare a parametro zero con altri club, perché gli interessamenti non mancano, ma al momento né il centrocampista né il suo entourage vogliono mettere fretta alla Sampdoria. C'è la disponibilità di attendere ancora, con il fine di trovare una soluzione che vada bene a tutti.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
