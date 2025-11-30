Ferrari chiarisce le parole di Dzeko: "Uomo tutto d'un pezzo, voleva dire che c'è bisogno di tutti"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni sulla crisi dei viola e sulle tante discusse parole di Edin Dzeko dopo la sconfitta con l'AEK Atene: "Sarà un momento lungo e difficile, dobbiamo essere consapevoli di dove siamo e di cosa affrontiamo. Oltre a rimetterci a posto in campo, servirà anche la testa. L'aspetto mentale è fondamentale, il mister ci sta dando una mano anche sui quello".

Sulle parole di Dzeko post AEK Atene: "Edin è un uomo tutto d'un pezzo, ha detto delle parole importanti non a tutela sua e ma a tutela di tutto il gruppo. Bisogna leggerle in questo modo. È chiaro che capiamo il momento dei tifosi, lo viviamo anche noi, ma Edin voleva unire e dire che abbiamo bisogno di tutti".

Sul perché della sconfitta di giovedì: "Perché non siamo guariti. Stiamo affrontando un momento in cui a Genova abbiamo ripreso fiducia, con la Juve abbiamo fatto una buona partita, ma giovedì no. Contro l'AEK abbiamo fatto due passi indietro. Serve trovare una quadra e mantenere una performance costante, poi da lì si potrà ragionare sempre meglio".