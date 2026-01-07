Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Ferrè (Cronache di Spogliatoio): "Inter più pericolosa delle altre, Roma e Juve all'opposto"

Ferrè (Cronache di Spogliatoio): "Inter più pericolosa delle altre, Roma e Juve all'opposto"
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:38Serie A
Alessio Del Lungo

La Supercoppa Spagnola torna a essere protagonista su Cronache di Spogliatoio. Questa sera infatti verrà trasmessa in esclusiva la prima delle due semifinali, quella tra Athletic Club e Barcellona, e TuttoMercatoWeb.com per approfondire i temi legati a questa competizione e a questo match ha intervistato Stefano Ferrè, analista di Math and Sport, che sarà la seconda voce dell'incontro: "Mi aspetto che tenga molto di più la palla il Barcellona. Pensate che contro l'Espanyol ha concesso in media solo 5 passaggi ai rivali prima di recuperare la sfera... Ora i blaugrana hanno ritrovato equilibrio nel loro squilibrio, subiscono molto meno. Prendevano più imbarcate l'anno scorso, sono tornati a dominare".

Quale sarà il tema tattico?
"Avremo il torcicollo per 30 minuti, staremo quasi sempre nella metà campo dell'Athletic e, a patto che riescano a isolare i due esterni con i cambi di gioco, ai baschi potrebbe anche andare bene. A loro manca un po' di forza offensiva e di pericolosità che li ha sempre contraddistinti. Pensando all'Athletic mi vengono in mente due sostantivi, che sono dinamismo e verticalità, non si fermano mai. Adesso stanno pagando un po' le prestazioni sottotono dei due fratelli Williams, ma non solo. Hanno il quintultimo peggior attacco de LaLiga. È strano...".

Lamine Yamal giocherà? Sarà il protagonista?
"Può esserlo sempre, con una scintilla può cambiare la partita. Non so se partirà titolare, penso il Barcellona possa farne anche a meno perché ha altri interpreti che stanno benissimo davanti. Non è essenziale, Flick può preservarlo per l'eventuale finale contro il Real Madrid. Ovviamente, qualora si mettesse male, può entrare e far saltare il banco perché trova il pertugio dove non c'è con la giocata nello stretto e il suo talento. Il Barcellona nel 2025 però ha segnato in 59 partite su 60, non è solo Yamal, e viene da 9 successi di fila in campionato. La cosa bella è il movimento continuo che c'è, anche se tutto deve funzionare perfettamente, altrimenti lasciano 30-40 metri alle spalle... Con un pensiero comune e di squadra diventa praticamente imbattibile".

Come viene vissuta in Spagna la Supercoppa all'estero?
"Lo stadio è enorme, ci sarà un clima caldo. Mi aspetto possa essere vista un po’ come normale amministrazione dopo l'interruzione del campionato, ma quando vedi che puoi vincere un trofeo in 5 giorni e cambiare l'umore dello spogliatoio, tutto passa in secondo piano. Si potrebbe anche giocare su Marte. Tutte e quattro le squadre, chi per un motivo, chi per un altro, hanno qualcosa che le rende speciali. In Spagna dove avresti potuto giocare una gara del genere? Guardo il bicchiere mezzo pieno".

Passando alla Serie A. Sfida Scudetto ormai a tre?
"Direi di sì. Vedo il campionato come una corsa a tappe per scalare una montagna. L’Inter ci ha messo un po’ per arrivare al primo step perché doveva affinare dei meccanismi, ma ora è brillante e si sta proiettando bene alla tappa successiva. Il Napoli ha avuto alti e bassi, ma sembra abbia trovato la quadra e il ritmo di scalata. Il Milan invece fa un po’ di fatica in più, deve essere sempre cinica e molto, molto attenta per vincere. Le altre sono più indietro, se continuano così queste tre è molto difficile riprenderle. L'Inter rispetto alle altre ha un indice di pericolosità molto più alto e piano, piano 'vive' sempre meno momenti di sofferenza".

Juve, Roma o Como per il quarto posto?
"Il Como ha una rosa profonda in quasi tutti i reparti, pure sugli esterni, dove Vojvoda è diventato un giocatore da grande squadra. Per questo motivo è da inserire nella lotta. Passano i mesi e i giocatori crescono, come un bambino: sono alimentati, vengono curati in modo sano... Nel gioco di Fabregas per esempio l'attaccante non deve solo segnare, ma diventare un riferimento, un continuo creatore di spazi. I lariani possono stare a quei livelli".

Però sono più indietro?
"Conterà molto la loro tenuta mentale, quanto siano già pronti all’esame di maturità. Devono avere tempo di fare quello di terza media prima, un sesto posto. Mi stupisce come la classifica ora conti meno, sono concentrati sulla crescita. Le altre sono due realtà all'opposto. La Juventus ha vissuto un momento travagliato, non trovava continuità e serenità, ora il lavoro di Spalletti si vede e un’idea c’è. Mi sembra di intravedere questo, c’è un lento cambiamento tattico, con la scelta di quel trequartista dinamico, la volontà di usare i terzini uno più statico e uno più di spinta. Insomma, la squadra sta prendendo forma. Alla Roma invece l’entusiasmo e l’idea di Gasperini si sono visti da subito. Ora mi sembra manchi la benzina, l'inerzia sta portando la Juve a spingere di più. La differenza mai come in questo caso può farla il mercato, che definirà chi può essere la favorita. Il Como lo metto un passo indietro. L'importante comunque è che Roma e Juventus possano continuare la loro ricostruzione a fine stagione e non dover ricominciare di nuovo da zero".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Napoli, Oriali: "Pensiamo partita dopo partita. Non abbiamo alternative" Napoli, Oriali: "Pensiamo partita dopo partita. Non abbiamo alternative"
Bologna in crisi e all'esame Atalanta dopo l'Inter. Pagliuca sereno: "Non sono preoccupato"... Bologna in crisi e all'esame Atalanta dopo l'Inter. Pagliuca sereno: "Non sono preoccupato"
Buongiorno Napoli: quasi un mese dopo, il difensore torna in campo da titolare Buongiorno Napoli: quasi un mese dopo, il difensore torna in campo da titolare
Verona, Zanetti: "Il ritiro era necessario. Oggi sarà difficilissimo" Verona, Zanetti: "Il ritiro era necessario. Oggi sarà difficilissimo"
Bologna, Heggem: "Dopo il Celta ci siamo sentiti troppo belli, dobbiamo essere più... Bologna, Heggem: "Dopo il Celta ci siamo sentiti troppo belli, dobbiamo essere più aggressivi"
Atalanta, De Ketelaere: "Vittoria con la Roma ci ha dato fiducia, spero di segnare... Atalanta, De Ketelaere: "Vittoria con la Roma ci ha dato fiducia, spero di segnare di più"
Verona, Gagliardini: "Abbiamo motivazioni. Dobbiamo fare bene" Verona, Gagliardini: "Abbiamo motivazioni. Dobbiamo fare bene"
Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter Probabili formazioniSerie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: possibile chance per Dallinga. Kolasinac da valutare
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, scelto il sostituto di Guendouzi: trattativa con l'Ajax per Taylor. I dettagli
Immagine top news n.1 Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte
Immagine top news n.2 Lucumí non vuole rinnovare con il Bologna: per gennaio ci pensa il Manchester City
Immagine top news n.3 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Immagine top news n.4 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.5 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
Immagine top news n.6 Attenzione attenzione! Clamoroso in casa Milan: ci siamo per il rinnovo di Maignan?
Immagine top news n.7 Gasperini non parla e oggi vede i Friedkin: tutto sul summit con la proprietà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Maifredi: "Roma, recupera Dovbyk e Ferguson. E sulla Juve e Spalletti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Roma, Raspadori può far bene. Juve, giusto puntare su David"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, De Ketelaere: "Vittoria con la Roma ci ha dato fiducia, spero di segnare di più"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Gagliardini: "Abbiamo motivazioni. Dobbiamo fare bene"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Buongiorno: "Sarà una partita tosta. I 3 punti pesano sempre"
Immagine news Serie A n.5 Lazio protagonista sul mercato, Balotelli torna in campo a Dubai: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Di Vaio: "Fabbian importante per noi. Fazzini? Interessante, ma non un nostro obiettivo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, trattativa ben avviata per i giovani Stabile e De Pieri. Accordo trovato con l'Inter
Immagine news Serie B n.2 Spezia, la suggestione Nzola è destinata a non concretizzarsi. Troppo alti i costi
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Caligara: "La classifica non è brutta. Mancano pochi punti alla salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, si fermano Indragoli e Saporiti. Il report medico dei due giocatori
Immagine news Serie B n.5 Avellino, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Daishawn Redan
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Buso verso l’addio: Reggiana e Mantova si sfidano per l’esterno giallorosso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, arriva il terzino destro Milan dal Pescara. Era al Giugliano
Immagine news Serie C n.2 Trento, in arrivo un altro rinforzo a centrocampo: vicino l'accordo per Candelari
Immagine news Serie C n.3 Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva Luperini dal Catania
Immagine news Serie C n.4 Cavese, arriva un rinforzo in mezzo al campo: Visconti firma per sei mesi con opzione
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Giuliano Alma
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, colpo fra i pali. Accordo di 18 mesi con Fabrizio Alastra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)