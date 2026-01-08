Padova, Harder: "Ultime gare positive, ma possiamo migliorare. Fiorentina? Spero si salvi"

“Nonostante la sconfitta contro il Palermo siamo positivi e siamo rientrati nel modo giusto. In Sicilia abbiamo fatto una grande prestazione, ma in questo campionato non bastano. Anche a Palermo, in uno stadio fantastico, contro una grande squadra, i punti servono”. Il centrocampista del Padova Jonas Harder ha parlato così ai canali ufficiali del club tornando sull’ultima gara di campionato per poi volgere lo sguardo al Modena prossimo avversario: “Il mister ci tiene tutti sulle spine, non sappiamo mai chi gioca. Modena sarà una partita difficile contro una squadra che ha fatto una grande andata, stiamo preparando la partita. - prosegue il calciatore come si legge sui canali ufficiali del club - Penso che le ultime partite siano state molto buone, dobbiamo migliorare di giorno in giorno seguendo ciò che ci dice il Mister. Non saprei precisamente in cosa dobbiamo migliorare, ci serve esperienza e più giochiamo più miglioriamo”.

Harder si sofferma poi sul divario fra Primavera e Serie B: “I primi mesi ho sentito la differenza, ma sto lavorando tanto con uno staff straordinario. Il gap esiste ancora ma sto lavorando bene. Ruolo? Il regista è un ruolo molto difficile e solo giocando tante partite lì posso migliorare. Ad oggi mi è più facile fare la mezzala, anche viste le mie qualità, ma mi piace molto fare il regista e credo in futuro possa essere il mio ruolo”.

Inevitabile anche un passaggio sulla Fiorentina, club in cui è cresciuto e di cui è ancora di proprietà: “Penso sia un’annata molto difficile, ma mi auguro tutto vada per il meglio, la piazza è una di quelle molto importanti e ho anche molti ex compagni lì. Spero possano restare in A”.