Carrarese, Calabro: "Con il Bari sarà una gara estremamente complicata. Rosa da valutare"

“Credo che questa sosta sia stata utile a me e ai ragazzi, eravamo reduci da un vero e proprio tour de force in cui abbiamo giocato tante partite: staccare è stato importante sia fisicamente che mentalmente, abbiamo ritrovato così le giuste energie per affrontare il nuovo anno. Al rientro ho ritrovato i ragazzi concentrati e motivati, entusiasti di ricominciare con la solita routine lavorativa, nell’ottica di raggiungere quanto prima tutti gli obiettivi stagionali": come si legge sui canali ufficiali del club, esordisce così il tecnico della Carrarese Antonio Calabro, che ha parlato all'antivigilia del confronto con il Bari, match della 19ª giornata del campionato di Serie BKT che si disputerà sabato 10 gennaio 2025, alle ore 15:00, presso lo Stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara.

Proprio parlando dell'avversario: "In questa categoria non disputeremo mai partite banali, affronteremo sempre squadre di livello, spesso blasonate, che daranno il massimo pur di batterci. Anche la partita contro il Bari sarà estremamente complessa, e dovremo affrontarla con la massima concentrazione, forti dei nostri principi di gioco, ma soprattutto con la determinazione e il carattere che ha sempre contraddistinto la mia squadra. Il girone di andata è stato un po' altalenante, abbiamo commesso qualche errore di troppo, adesso dobbiamo tornare a far vedere in campo le caratteristiche grazie alle quali siamo riusciti a toglierci varie soddisfazioni negli ultimi anni".

Ci saranno però indisponibili: "Le uniche note stonate di questo rientro credo siano state un paio di defezioni, che abbiamo dovuto fronteggiare in alcune sedute di allenamento, a causa di una sindrome influenzale tipica di questa stagione. Oltre a ciò, Imperiale non ha ancora recuperato dal problema fisico riscontrato prima del match contro il Mantova, Salamon è ancora out e Torregrossa ha svolto solo oggi la prima seduta d’allenamento con il gruppo. Il resto della squadra sta bene, si è allenato intensamente e, a oggi, sono tutti arruolatili per la sfida di sabato”.