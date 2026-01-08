Bari, Vivarini: "Se sono scontento ci sarà un motivo. Vicari? Ha chiuso un ciclo qui"

“Faccio fatica a rispondere visto che non parlo io con i procuratori e le società, ma è chiaro che se sono scontento qualche motivo ci sarà”. Il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini non si sottrae alle domande sul mercato nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di sabato contro la Carrarese: “Il centrocampo è il reparto più in difficoltà, Darboe non penso che l’avremo a disposizione per adesso visto che dalla risonanza si è riscontrata una lesione al tendine e non al muscolo. Come centrocampisti puri abbiamo Verreth e Braunoder. Poi abbiamo mezzepunte, ma non sono centrocampisti, tipo Maggiore e Castrovilli. - prosegue il tecnico come riporta Tuttobari.com - Verreth? Con l'Avellino ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo è calato. Il calcio gli deve dare la forza di superare quelle situazioni delicate a livello umano. Quando sta bene può darci una mano con le sue qualità, ma in certi momenti lo perdiamo in campo. Però è fondamentale avere un giocatore con caratteristiche simili alle sue”.

L’allenatore biancorosso si sofferma poi anche sulla posizione di Vicari che da alcune settimane è dato in uscita direzione Mantova: “Non posso dirvi cosa sia successo prima che arrivassi, ma ho trovato problemi importanti. Vicari è stato capitano di questa squadra e ha dato tanto, è un giocatore che ho sempre cercato perché ha le qualità che soddisfano quello che voglio. Ha però chiuso un ciclo importante qui a Bari e deve cambiare squadra. - prosegue ancora Vivarini – Molti giocatori hanno lo stesso problema, ma io non sto lasciando nessuno indietro in questo momento, lavoro con tutti. Cistana non ha ancora una condizione ottimale ma è un calciatore che ci dà delle soluzioni importanti sulla linea difensiva: oltre ad essere veloce, ripulisce il gioco. Riesce a inserirsi nella fase offensiva, prima avevamo difensori più portati a mantenere la posizione, ha caratteristiche che mancavano. Sto valutando se farlo giocare subito o farlo entrare a partita in corso”.

Vivarini parla poi anche dello stato della squadra in vista della Carrarese: “La squadra è rientrata con il piglio giusto, prima di natale avevamo chiuso con l’Avellino giocando un primo tempo con il giusto spirito. I ragazzi sono rientrati un po' più sereni, ho visto finalmente un po' di serenità nel lavoro e nel voler cercare di capire ancora meglio le cose da fare in campo. Sono fiducioso per la gara di sabato. - prosegue il mister – Con la Carrarese è una partita importante sotto tanti aspetti. Noi siamo in una fase del campionato dove può succedere di tutto: se non facciamo punti in questo mese è un problema importante. In Serie B se abbassi l'attenzione e ti ritrovi in situazioni di classifica delicate è difficile uscirne fuori. La Carrarese è ben consolidata, lavorano da 3-4 anni insieme".