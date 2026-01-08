Inter, Dumfries concetrato sul rientro in campo: "Ci vediamo presto ragazzi"
Fermo ai box per un problema alla caviglia che lo terrà lontano dai campi almeno fino a marzo inoltrato, Denzel Dumfries è tornato a farsi sentire sui social. Il laterale olandese ha pubblicato un messaggio sui propri canali parlando del percorso di recupero dall’infortunio: "Concentrato sul mio rientro, ci vediamo presto ragazzi", ha scritto sul suo profilo Instagram.
