TMW News Inter, prova di maturità. Var, confusione senza sosta

Nel corso del TMW News di oggi uno sguardo approfondito sul campionato dopo le partite di ieri. Si parte dall'Inter che ha conquistato la vittoria contro il Parma. Un successo che consente ai nerazzurri di restare da soli in testa alla classifica. Ne parliamo con Daniele Fortunato con cui ci soffermiamo anche sulla lotta scudetto in generale e sul pareggio inatteso del Napoli in casa contro il Verona. Una serie di riflessioni anche sul Vati che pure nelle partite di ieri ha fatto discutere per il modo in cui è stato utilizzato.

L'Inter campione d'inverno

Ovviamente contento Chivu della vittoria dei suoi contro il Parma: "L'Inter è una squadra matura che capisce al volo la preparazione della partita, come deve agire senza perdere la l'identità. Oggi abbiamo fatto una partita di grande maturità. Abbiamo cercato in tutti i modi di attaccare il blocco basso, di metterci in condizione di sbloccare la partita. C'è stata anche la prova di maturità dei difensori di dare anche una mano al nostro accerchiamento... Alla fine l'abbiamo sbloccata in un momento importante prima dell'intervallo e, poi nonostante i nostri errori, e la bravura del portiere, siamo riusciti a fare il secondo gol". Per quanto riguarda il Napoli Conte ha comunque elogiato i suoi: "Andare sotto 2-0 poteva ammazzare un toro ma non questi ragazzi. che nel secondo tempo hanno f atto una prestazione di altissimo livello con due gol annullati. Questi ragazzi stanno dando tutto. La reazione nel secondo tempo dimostra quanto ci tengono a dare sempre il massimo".

