Ufficiale Venezia, colpo in attacco: ha firmato l'iracheno Marko Farji. Contratto quadriennale

Nuovo innesto in attacco per il Venezia che ha prelevato il nazionale iracheno Farji proveniente dallo Stromsgodset. Questo il comunicato del club lagunare:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con lo Strømsgodset per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Marko Farji.

Nato a Grimstad, in Norvegia, Farji ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030.

Cresciuto nel settore giovanile dello Jerv, il calciatore classe 2004 nel 2022 passa allo Strömsgodset con cui firma il suo primo contratto da professionista e fino ad oggi conta 122 presenze, 29 gol e 6 assist tra campionato e Coppa nazionale.

In possesso del doppio passaporto norvegese e iracheno, Farji ha già esordito con la Nazionale dell’Iraq, con cui ha totalizzato 8 presenze".

Ai canali ufficiali del club il neo acquisto ha parlato così della sua nuova avventura: "Arrivare al Venezia è per me motivo di grande entusiasmo e orgoglio. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai miei nuovi tifosi e sentire il loro calore per un club storico e dal fascino unico. Darò tutto me stesso per rendere questa tifoseria fiera della squadra. Ho scelto Venezia perché fin da subito ho percepito una società solida, ambiziosa e dotata di strutture di livello. Rappresentare una città straordinaria come Venezia è un onore. La squadra propone un calcio di grande qualità e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister per iniziare questo nuovo percorso insieme".