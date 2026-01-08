TMW Genoa a un passo da Bento: in chiusura il trasferimento del portiere in Serie A

Il Genoa è davvero a un passo da Bento. Secondo quanto raccolto da TMW, il portiere brasiliano lascerà l'Al Nassr e firmerà con il Grifone: l'operazione si concluderà sulla base di un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Superata la concorrenza del West Ham, che aveva provato a inserirsi e soffiare l'estremo difensore ai liguri.

Daniele De Rossi ha bisogno di un titolare in quel ruolo e questo è stato uno dei fattori che è stato decisivo affinché Bento accettasse di approdare in Serie A. In estate infatti si giocheranno i Mondiali fra Stati Uniti, Messico e Canada e uno dei suoi obiettivi è quello di avere minutaggio per conquistarsi una chiamata da parte della Seleçao del commissario tecnico italiano Carlo Ancelotti.

Un'altra motivazione è invece legata a un aspetto che riguarda la prossima stagione. Il Milan e l'Inter non sono così sicure di trattenere i propri portieri: i rossoneri sembra abbiano risolto i problemi legati al rinnovo di contratto di Maignan, mentre i nerazzurri con ogni probabilità saluteranno Sommer. Chissà che non possa tornare utile proprio Bento, più volte accostato al club di Viale della Liberazione in passato. Il tempo chiarirà ciò che succederà.