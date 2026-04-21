Capello: "Juventus, vai su Kim e Bernardo Silva. Al Milan dico di blindare Allegri"

L'allenatore Fabio Capello è stato intervistato all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi, avendo modo di toccare vari argomenti legati alle squadre di vertice della nostra Serie A, a partire da Milan e Juventus, avversarie domenica sera: "Mi siederei più volentieri sulla panchina di Spalletti, che mi pare abbia meno problemi di gioco e personalità rispetto ad Allegri. La Juventus andava piano ma ora ha trovato l'equilibrio. Allegri era stato chiaro sin dall'inizio con l'obiettivo Champions e ormai lo ha raggiunto. Per due club così, comunque, la qualificazione europea deve essere l'obiettivo minimo, devono tornare a lottare per lo Scudetto".

A Capello viene quindi chiesto chi tra Milan e Juventus abbia le credenziali più giuste per candidarsi alla lotta per il prossimo campionato: "La Juventus, ha più giocatori nel pieno delle forze, sta finendo in crescendo e i rinnovi di Spalletti, Yildiz, McKennie e Locatelli dimostrano le idee chiare della società. Così hanno evitato tormentoni. Modric ha cantato e portato la croce ma potrà confermarsi su questi livelli, a 41 anni? Con 2-3 big in più comunque sono da Scudetto".

Al che Capello si lancia anche in qualche 'consiglio' per gli acquisti: "Fossi alla Juventus andrei sul sicuro con Kim del Bayern Monaco e Bernardo Silva, in scadenza con il Manchester City. Un colpo che potrebbe avere lo stesso impatto di Pirlo nella Juventus scudettata di Conte". Mentre su Lewandowski ha idee diverse: "Ragionerei attentamente: il fiuto del gol non si perde, ma la forza sì. E quando ti avvicini ai quaranta è più difficile fare la punta che il centrocampista. Vlahovic ha meno tecnica e più prospettiva, con Lewandowski però si vince. Dusan comunque sarebbe perfetto per Allegri e vedrei bene anche Goretzka in mezzo e Kim dietro".

E ancora, prosegue Capello: "Fossi nel Milan blinderei Allegri, la Nazionale è sempre una tentazione e lui sarebbe adatto. Certe cose devi sentirle dentro: quando mi chiamò l'Inghilterra, decisi subito di accettare. E mi resta il rimpianto del gol fantasma di Lampard contro la Germania al Mondiale 2010". Per poi tornare in conclusione sui temi di Milan-Juventus: "Non mi aspetto un biscotto, anche perché cucinarlo bene non è mai facile e il Napoli-Milan si è visto".

E poi una curiosità finale, su chi delle squadre attuali di Milan e Juventus avrebbe trovato posto nelle formazioni allenate da Capello: "A Modric in campo, a Yildiz nella rosa. Ma soltanto loro due".