Fiorentina, arriva il saluto di Vanoli a Commisso: "Grazie per la fiducia che mi hai dato"
E' arrivato anche il saluto di Paolo Vanoli per la scomparsa di Rocco Commisso. Il tecnico della Fiorentina, in partenza alla volta di Bologna dove domani i viola scenderanno in campo contro i felsinei, ha affidato ai social l'addio al patron statunitense, scomparso questa notte all'età di 76 anni.
Queste le parole dell'allenatore: "Mi spiace non averti conosciuto di persona. Grazie per la fiducia che mi hai dato! la Fiorentina e il calcio perdono un grande uomo! Riposa in pace Presidente".
