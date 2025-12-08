Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi diceva"

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa la partita del martedì sera di Champions League sul campo dell'Inter, ma era inevitabile per lui una digressione sul caso Salah che ha scosso l'ambiente Reds e portato alla mancata convocazione dell'egiziano per la sfida del Meazza.

Ha spiegato Slot: "Difficile capire a chi si stava riferendo. Abbiamo comunicato a lui che non avrebbe fatto la trasferta ed è stata l'unica comunicazione. Prima di sabato abbiamo parlato parecchio a volte per periodi più lunghi o meno. Io non credo che il rapporto sia incrinato e lui ha diritto di provare quello che prova. Lui è stato molto rispettoso e si è allenato duro e sono rimasto un po' sorpreso dopo i suoi commenti. ma non è la prima e nemmeno l'ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca".

Sviata la domanda se la scorsa sia stata la sua ultima partita con il Liverpool ("Non so dirlo questo"), Slot prosegue: "Non conta comunque molto la mia vita, è sicuramente più difficile per la squadra e il club. Questa situazione ha impattato ma sono concentrato sulla squadra e non su me stesso. Devo capire cosa intendeva quando ha usato le sue parole. Solitamente sono educato ma non vuol dire che sono debole. Spetta a noi come squadra rispondere e lui non è venuto. Devoe capire e indovinare perchè ha parlato in quella maniera. Lui ha tutto il diritto di provare le sue sensazioni ma non ha il diritto di esternarle con i media". In conclusione, ha detto Slot: "Ci parliamo ma non vuol dire che siamo sempre d'accordo. Non ho parlato con lui dopo la partita con il Leeds, gli ho detto solo che non sarebbe venuto con noi in trasferta. Non scendo nei dettagli. Ho comunicato a lui in merito alla trasferta".

Leggi qui la conferenza stampa integrale