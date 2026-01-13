Fiorentina, c'è anche Rugani tra gli obiettivi. Spuntano anche Gatti e Kotto per la difesa

Continua il mercato in entrata da parte della Fiorentina, che adesso vuole assicurarsi un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo, che è stato accostato pure in passato ai viola, è quello di Daniele Rugani della Juventus. A Torino non sta giocando tantissimo e così Fabio Paratici, che inizierà a far parte della società gigliata da febbraio, spera di portarlo in Toscana. I buoni rapporti con Giorgio Chiellini, braccio destro dell'ad Comolli, potrebbero favorire l'operazione.

Non c'è solo lui però nella lista di candidati a rinforzare un reparto che ha sicuramente deluso le aspettative fin qui. Un altro calciatore che piace infatti è Federico Gatti, ancora ai box a causa di un'operazione al menisco. Non è un intoccabile in casa bianconera, ma percepisce 3 milioni di euro annui e di conseguenza non è una trattativa facile. Il percorso inverso non dovrebbe compierlo Albert Gudmundsson, islandese che la Juventus accoglierebbe volentieri come vice-Yildiz: non c'è l'intenzione di inserirlo in un ipotetico scambio da parte della Fiorentina.

Dopo le cessioni di Viti e Pablo Mari è inevitabile che una riflessione sia stata fatta anche su un difensore di piede mancino. In Coppa d'Africa si è fatto notare con il Camerun anche Samuel Kotto, 22enne del Gent finito nel mirino pure di Udinese e Genoa. Resistono le piste che portano a Diego Coppola e Eric Dier.