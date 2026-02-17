Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Rugani si presenta: "Per il Pisa ci sarò. La Lazio? Sì, c'erano altre squadre"

Fiorentina, Rugani si presenta: "Per il Pisa ci sarò. La Lazio? Sì, c'erano altre squadre"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 14:56Serie A
Niccolò Righi
fonte dall'inviato al Viola Park

In casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, che alle ore 14.30 parlerà dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco B. Commisso Viola Park. Il difensore, finora mai sceso in campo a causa di un problema fisico, è arrivato negli ultimi giorni del mercato invernale dalla Juventus con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 2,5 milioni che diventerà obbligo al raggiungimento della salvezza. Segui con noi la conferenza stampa live.

Ore 14:30 - inizia la conferenza stampa

Il Direttore Roberto Goretti lo introduce così: "Siamo qui per presentare il nostro ultimo acquisto. Siamo felice di averlo con noi perché Daniele porterà esperienza, maturità e sarà un valore aggiunto. Speriamo resti con noi a lungo".

Che giocatore trova Firenze? Cosa ti senti di poter dare?
"Voglio fare un ringraziamento alla famiglia Comisso che mi ha fatto essere qua oggi e al Direttore Ferrari. Sicuramente un giocatore più grandicello ed esperto, che ha vissuto momento molto belli e altri difficili che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. Voglio portare questa esperienza in questa squadra molto giovane e di belle prospettive".

Come stai a livello fisico?
"Vengo da un momento un po' complicato, con due infortuni fastidiosi. In questi 10 giorni sto facendo doppie per essere in condizione prima possibile. Dovrei essere pronto per Pisa per dare una mano".

Ti aspettavi di lasciare la Juventus? Ti senti sottovalutato?
"A 31 anni la carriera può dare ancora molto. Alcuni hanno avuto una seconda parte di carriera migliore che la prima. ringrazio Paratici per le parole, ma io i giudizi li lascio agli altri. Io risponderò sul campo. Non vedo l'ora di dare una mano a questa squadra. Lasciare la Juve non me lo aspettavo ma il calcio è così, cambiano le cose improvvisamente e uno deve essere bravo a cogliere le opportunità, come ho fatto con la Fiorentina".

Quanto ha inciso Paratici nella sua scelta?
"Il Direttore prima non di arrivare qua non l'ho sentito, pur sapendo che Fabio sarebbe arrivato. Abbiamo avuto un grande percorso insieme ed è bello ritrovarlo. La Lazio? C'erano altre situazioni in ballo, ma sono felice che si sia concretizzato qua".

La parola continuità può unire sia te che la Fiorentina?
"E' una parola importante che dobbiamo cercare di perseguire ogni giorno. Adesso l'obiettivo è diverso da quello che ci si aspettava ma ne dobbiamo essere consapevoli e raggiungerlo. La vittoria di Como non faccia montare la testa perché il percorso è ancora lungo".

Hai sentito Fagioli prima di arrivare: come lo hai ritrovato? domanda di TMW
"Ho ritrovato un giocatore cresciuto sotto tutti i punti di vista. In campo ha aggiunto cose che non aveva, si vede che il Mister sta facendo un grande lavoro con lui in quel ruolo. Per noi è importantissimo, sta facendo una stagione ottima".

Cosa ti ha spinto ad accettare la Fiorentina?
"Certe volte ci sono sensazioni di pancia che ti guidano in certe scelte. Io sono consapevole della situazione della Fiorentina, ed è stata la cosa che mi ha acceso. Qui posso rimettermi in gioco e dimostrare. Io mi sento ancora di poter dare tanto in un club tra i più importanti d'Italia e con una tifoseria che fa invidia a tutti".

Come si sistema la quart'ultima difesa del campionato?
"Per me difendere è un piacere, è un qualcosa che ho dentro. Vivo di queste cose. Cercherò di trasmettere questo mio lato ai compagni. Anche se la fase difensiva dipende da tutta la squadra, non solo dalla difesa. Stiamo migliorando perché la differenza tra vincere e non vincere la fa la difesa".

Ci può spiegare meglio perché non si aspettava di lasciare la Juve?
"È una cosa nata velocemente e ho preso la decisione in base al mio istinto".

Come ha ritrovato Kean
"Lui in questa squadra è decisivo. Quando gira lui, anche la squadra gira. Anche lui l'ho trovato cresciuto e maturato. Poi da quando sono arrivato ha già fatto due gol, speriamo porti bene...".

Come si sposa la sua attitudine 'elegante' ad una squadra da 'testa nel carro armato'? domanda di TMW
"In realtà mi sento un difensore che non bada al sodo, che è abituato a fare la guerra. La frase del carro armato dev’essere un mantra per una salvezza che è troppo importante per noi"

C'è un ex difensore viola che l'ha ispirata?
"La Fiorentina ha avuto tanti grandi giocatori. Questa squadra è forte da anni ed è giusto così perché la città lo merita".

Quanto le è dispiaciuto non essere in lista Conference?
"E' stata una decisione condivisa con il Mister e lo staff medico, abbiamo deciso di usare ogni minuto possibile per lavorare e mettere benzina. Poi è logico che vorrei giocare ogni partita, ma la decisione è stata condivisa".

Che tipo di insegnamento puoi trasmettere?
"Sono tra i più grandi in squadra e porterò quello che è il mio essere, quello che mi ha portato ad essere il giocatore che sono oggi: professionalità, impegno massimo e una serie di valori che vanno oltre il terreno di gioco che però sono importanti per fare la squadra. Io sono cresciuto imparando e prendendo spunto dai più anziani e i più esperti di me".

Ore 14:56 - Termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Fiorentina, obiettivo derby per Gudmundsson e Rugani: Vanoli conta di averli col... Fiorentina, obiettivo derby per Gudmundsson e Rugani: Vanoli conta di averli col Pisa
Rugani out dalla lista UEFA, l'agente: "Nessuna esclusione, è venuto per salvare... Rugani out dalla lista UEFA, l'agente: "Nessuna esclusione, è venuto per salvare la Fiorentina"
L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"... L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Altre notizie Serie A
CEO Bodo/Glimt: "Inter meglio del meglio. Non mi stupirei del settore ospiti pieno... CEO Bodo/Glimt: "Inter meglio del meglio. Non mi stupirei del settore ospiti pieno a San Siro"
Serie A, la Flop 11 dopo 25 giornate: cambio tra ex compagni, Morata per Camarda Serie A, la Flop 11 dopo 25 giornate: cambio tra ex compagni, Morata per Camarda
Amantino Mancini garantisce per Spalletti: "Innamorato di lui, ciò che serviva alla... TMWAmantino Mancini garantisce per Spalletti: "Innamorato di lui, ciò che serviva alla Juve"
Serie A, la Top 11 dopo 25 giornate: Modric, Yildiz e Pio Esposito le tre novità Serie A, la Top 11 dopo 25 giornate: Modric, Yildiz e Pio Esposito le tre novità
Serie A, la Flop 11 della 25ª giornata. Morata e Orban, attacco da 4 in pagella Serie A, la Flop 11 della 25ª giornata. Morata e Orban, attacco da 4 in pagella
Tare multato dal Giudice Sportivo dopo Pisa-Milan. Sanzione e squalifica anche a... Tare multato dal Giudice Sportivo dopo Pisa-Milan. Sanzione e squalifica anche a Vanoli
Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente... Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente starci"
Serie A, la Top 11 della 25ª giornata: Malen continua a dare spettacolo Serie A, la Top 11 della 25ª giornata: Malen continua a dare spettacolo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
3 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
4 Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni
5 Allegri: "L'episodio di Bastoni non è come il gol di Muntari. Non perdemmo per quello lo Scudetto"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
Immagine top news n.1 Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni
Immagine top news n.2 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
Immagine top news n.3 Allegri su Inter-Juve: "Inutile parlarne ancora. Queste situazioni ci sono sempre state"
Immagine top news n.4 Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juventus, ma sapevo che 'lui' non voleva lasciarmi"
Immagine top news n.5 Errore di La Penna in Inter-Juventus: possibile stop di una sola partita per l'arbitro
Immagine top news n.6 Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampa
Immagine top news n.7 C'è Gala-Juve, ma Spalletti pensa all'Inter e attacca Chivu. E davanti si ferma pure David
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.3 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.4 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Biscardi: "Juve, le lacune ci sono ancora. E su Marotta dico..."
Immagine news Serie A n.2 Cugini sul caso Bastoni: "Chivu non doveva assolvere il proprio giocatore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Ravezzani: "Juve, da Comolli scene indegne. Bastoni se l'è cavata a buon mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Amantino Mancini garantisce per Spalletti: "Innamorato di lui, ciò che serviva alla Juve"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Top 11 dopo 25 giornate: Modric, Yildiz e Pio Esposito le tre novità
Immagine news Serie A n.3 Serie A, la Flop 11 della 25ª giornata. Morata e Orban, attacco da 4 in pagella
Immagine news Serie A n.4 Tare multato dal Giudice Sportivo dopo Pisa-Milan. Sanzione e squalifica anche a Vanoli
Immagine news Serie A n.5 Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente starci"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la Top 11 della 25ª giornata: Malen continua a dare spettacolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il SudTirol ancora alle prese con le assenze: circa due mesi di stop per Odogwu
Immagine news Serie B n.2 Giunti: "Trattativa lunga, ma volevo venire a Padova. La chiamata dalla B è importante"
Immagine news Serie B n.3 Magnino: "A Modena non mi sentivo più considerato. A Empoli ho invece trovato fiducia da tutti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, si dimette l'amministratore delegato Polcino. "Volontà della nuova proprietà"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il giudice sportivo della 25ª giornata: quattro gli squalificati. Un turno a Stefanelli
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Palumbo si avvicina alla vetta. Calò ancora 1°
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cambi nello staff tecnico del Perugia: esonerati il vice di Tedesco e il preparatore atletico
Immagine news Serie C n.2 Non solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di Ds
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto al salto
Immagine news Serie C n.4 A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gli arbitri della 28ª giornata per i tre gironi: Ravenna-Samb al sig. Di Francesco
Immagine news Serie C n.6 Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…