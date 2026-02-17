Fiorentina, Rugani scalda i motori: "Lasciare la Juve? Non me lo aspettavo, ma il calcio è così"

"Vengo da un momento un po' complicato, con due infortuni fastidiosi. In questi 10 giorni sto facendo doppie per essere in condizione prima possibile. Dovrei essere pronto per Pisa per dare una mano". Daniele Rugani scalda i motori in vista dell'esordio con la maglia della Fiorentina, con la conferenza stampa di presentazione odierna in cui il difensore - arrivato a gennaio dalla Juventus - ha fatto il punto tra passato e presente: "A 31 anni la carriera può dare ancora molto. Alcuni hanno avuto una seconda parte di carriera migliore che la prima".

"Lasciare la Juventus? Non me lo aspettavo, ma il calcio è così, cambiano le cose improvvisamente e uno deve essere bravo a cogliere le opportunità, come ho fatto con la Fiorentina", ha proseguito Rugani.

Cosa ti ha spinto ad accettare la Fiorentina?

"Certe volte ci sono sensazioni di pancia che ti guidano in certe scelte. Io sono consapevole della situazione della Fiorentina, ed è stata la cosa che mi ha acceso. Qui posso rimettermi in gioco e dimostrare. Io mi sento ancora di poter dare tanto in un club tra i più importanti d'Italia e con una tifoseria che fa invidia a tutti".

Ci può spiegare meglio perché non si aspettava di lasciare la Juve?

"È una cosa nata velocemente e ho preso la decisione in base al mio istinto".