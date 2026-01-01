Fiorentina, che flop Simon Sohm: dopo i 15 milioni spesi, a gennaio può partire in prestito

Tra le operazioni meno riuscite dell’ultima sessione estiva della Fiorentina c’è senza dubbio quella legata a Simon Sohm. Il centrocampista svizzero è arrivato dal Parma per una cifra importante - 15 milioni di euro più uno di bonus - avallata anche da Stefano Pioli. Un investimento rilevante, che con il senno di poi pesa ancora di più. L’idea era quella di inserire in rosa un profilo fisico, capace di dare equilibrio e presenza in mezzo al campo. Sul terreno di gioco, però, le risposte sono state ben diverse.

Sohm non è mai riuscito a trovare una collocazione chiara nello scacchiere viola. Più mezzala di corsa che vero interditore, ha faticato a interpretare il ruolo richiesto, mostrando spesso confusione tattica e poca incisività. Le prestazioni non hanno lasciato il segno: tanto movimento, ma pochi contenuti, con la sensazione costante di un giocatore fuori contesto e poco integrato nei meccanismi della squadra. Né la continuità né la personalità attese si sono mai viste davvero, alimentando dubbi crescenti all’interno dell’ambiente.

Con l’avvicinarsi di gennaio - scrive FirenzeViola.it - la Fiorentina sarà chiamata a una scelta. Capire se il classe 2001 possa ancora ritagliarsi uno spazio utile o se sia più opportuno interrompere temporaneamente il percorso. L’ipotesi più concreta resta quella del prestito, anche alla luce di un contratto lungo - fino al 2030 - e dell’investimento sostenuto. Una possibile svolta che, in un clima di generale difficoltà, potrebbe rappresentare una boccata d’aria per tutte le parti coinvolte.