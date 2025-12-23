Fiorentina, chi è Lorenzo Giani: braccio destro di Paratici, osservò Pogba e Vidal

L’arrivo di Fabio Paratici non sarà l’unica mossa di una Fiorentina pronta a compiere una vera e propria ‘rivoluzione d’inverno’. Come vi raccontiamo da qualche giorno, i viola hanno scelto di affidare la propria ricostruzione all’esperto dirigente ex Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham. L’accordo tra le due parti è già stato trovato e adesso si dovrà soltanto aspettare gli ultimi dettagli burocratici perché Paratici possa liberarsi dagli Spurs e a quel punto arriverà una fumata bianca che comunque, a questo punto, non è più in discussione. Diventerà il capo dell’area tecnica e firmerà un contratto fino al giugno del 2030.

Ma gli ingressi nell’organigramma societario gigliato non finiranno qui. Paratici, infatti, non arriverà al Viola Park da solo. Insieme a lui è previsto l’ingaggio anche del fedelissimo braccio destro Lorenzo Giani, fiorentino doc che si occuperà dello scouting. Classe 1979, Giani è una sorta di enfant prodige della selezione di talenti: entra nello staff della Juventus a soli 29 anni, nel 2008, e lì si occupa di osservare giovani calciatori per le Under 15-16-17-18-19 del club bianconero. Passa soltanto un anno, però, prima che la Juventus lo promuova a scout internazionale per la prima squadra, dove vi resta fino al 2019. In quell’anno lascia il club torinese per seguire Paratici al Tottenham, dove lavora sempre nel mondo dello scouting.

In passato collaboratore di figure come Javier Ribalta e Pablo Longoria, adesso rispettivamente direttore sportivo dell’AEK Atene e Presidente dell’Olympique Marsiglia, Giani è stato tra quelli che seguito da vicino calciatori che hanno fatto la storia recente della Juventus: Barzagli, Vidal, Pogba, Demiral, sono solo alcuni dei nomi passati sotto la sua sapiente lente prima che Paratici li portasse sotto la Mole. Adesso sarà chiamato a fare lo stesso anche in una Fiorentina che vuole cambiare marcia, dentro e fuori dal campo.