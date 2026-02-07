Fiorentina, Paratici: "Vanoli bravissimo, la squadra non ha bisogno di molti consigli"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara col Torino: "Sono belle serate di calcio, cerco di viverla al cento per cento e godermela. Non dovevo dire troppe cose alla squadra, perché abbiamo un allenatore bravissimo che sa esprimere bene i suoi concetti".

Quali tasti ha toccato in particolare?

"Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di molti consigli, dovremo stare qui e soffrire fino all'ultima giornata perché da questa situazione non si esce con un paio di risultati o un mese positivo. Dobbiamo stare concentrati fino alla fine, per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza della Fiorentina".