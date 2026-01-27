Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Fortini disastroso, Christensen goffo. Paz fa un altro sport

© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
ieri alle 23:07Serie A
Niccolò Righi

Sergi Roberto, Nico Paz e Alvaro Morata firmano la rimonta e rispondano a Roberto Piccoli. Al Franchi la partita valevole gli Ottavi di Coppa Italia tra Fiorentina e Como finisce con il risultato di 1-3.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

Christensen 5 - Rieccolo tra i pali viola dopo l’Erasmus semestrale a Graz, in Austria. La testa forse è rimasta lì, visto il modo goffo in cui si tuffa sul tiro di Nico Paz che gli passa sotto la pancia.

Fortini 4,5 - In difficoltà per larghi tratti di gara contro un cliente scomodo come Jesus Rodriguez, regala il corner al Como in occasione del pareggio e fa recapitare la palla precisamente sul sinistro di Paz quando l’argentino raddoppia.

Comuzzo 5,5 - Prosegue il periodo complicato facendosi scavalcare dal cross di Caqueret sul quale nasce il pareggio avversario. Cresce con il passare dei minuti, facendosi apprezzare anche in impostazione. Ma non basta.
Dal 84’ Pongracic sv

Ranieri 6 - Il posto perso, la fascia persa, le voci di mercato, un parco attaccanti di fronte che farebbe venire il mal di testa a tanti. Lui non si fa intimorire e alla fine è tra i migliori.

Balbo 6 - Non è facile rompere il ghiaccio con i ‘grandi’ contro una squadra come il Como, lui ci riesce in modo più che egregio. Mostra personalità da vendere e una motore niente male. Esce tra gli applausi. Ne sentiremo parlare.
Dal 66’ Gosens 6 - Entra provando a frenare le folate avversarie. Ci riesce a fasi alterne.

Ndour 5,5 - Non è reattivo sull’errore di Comuzzo facendosi saltare in testa da Douvikas e nemmeno in occasione del raddoppio, sbagliando il rilancio che favorisce la ripartenza avversaria.
Dal 66’ Fagioli 5,5 - Finisce nel giro palla del centrocampo avversario.

Fazzini 6 - Torna in campo dopo due mesi e mezzo e nel primo tempo dimostra di essere ancora frizzantino, andando anche vicino alla rete. Nella ripresa, però, sparisce.
Dal 73’ Solomon 5,5 - Al suo ingresso la partita sembra praticamente già finita e l’israeliano non fa nulla per non confermare queste sensazioni.

Brescianini 5,5 - Brancola per il campo senza riuscire a dare il proprio apporto al resto della squadra. Ad inizio ripresa l’altissima difesa di Fabregas gli lascia una prateria che non sfrutta.

Fabbian 5,5 - Contro il Cagliari il primo pallone toccato era costato il gol dei sardi, questa sera uno dei primi lo trasforma in un cioccolatino per Piccoli sul quale il centravanti si avventa. Dopo l’assist si spenge.

Harrison 5,5 - Imballato, non giocava una gara da titolare da oltre tre mesi e si vede. Una gara tanto volitiva, quanto ‘caciarona’ e disordinata. Anche lui cala nella ripresa.

Piccoli 6,5 - Una rete ‘lautaresca’ con un destro di prima intenzione sotto la traversa dopo 7 minuti. Nella ripresa si allunga troppo un contropiede, facendosi male nella stessa azione.
Dal 66’ Gudmundsson 5,5 impiegato come falso nove braccato da due colossi come Diego Carlos e Jacobo Ramon. L’islandese non la tocca quasi mai.

Paolo Vanoli 5 - Con la squadra invischiata in piena lotta retrocessione, questa partita non è tra le priorità del tecnico e lo dimostra mandando in campo un undici parecchio rimaneggiato. La Fiorentina, però, subisce l’ennesima rimonta della sua stagione e la sensazione è che il Como abbia giocato come il gatto con il topo.

LE PAGELLE DEL COMO (di Paolo Lora Lamia)

Butez 6 - Freddato da Piccoli nelle prime battute di gioco, si riscatta in parte nella ripresa quando evita la sua doppietta. Per il resto, non corre troppi pericoli.

Van der Brempt 5,5 - Qualche difficoltà nel contenere il giovane e sfrontato Balbo. Non va molto meglio a livello di spinta. Ammonito nel primo tempo, non rientra dopo l'intervallo. Dal 46' Smolcic 6,5 - Contributo decisamente migliore rispetto al compagno che rileva. Costanti le sue discese sulla destra e, con una di queste, avvia la manovra dell'1-2.

Ramon 6 - Inizio shock, visto l'1-0 viola è un mix tra l'istinto predatorio di Piccoli e una sua dormita. Per il resto, svolge bene il suo dovere difensivo.

Diego Carlos 6,5 - Più continuo nella prestazione rispetto a Ramon, difficile infatti ricordare sua sbavature. In occasione del pari di Sergi Roberto, in qualche modo gli serve il pallone.

Moreno 6 - L'azione del vantaggio toscano si sviluppa dalla sua parte, dove quindi lascia a desiderare nella copertura. nel complesso, comunque, fornisce una prova sufficiente.

Sergi Roberto 7 - L'ex Barcellona ha esperienza come nessun altro in squadra in fatto di gare ad eliminazione diretta e di gol che le possono decidere. Non è dunque un caso se sia proprio lui, poco dopo la rete di Piccoli, a spingere in porta il pallone dell'1-1 che avvia la rimonta lariana. Dal 70' Perrone 6 - Porta freschezza in vista nel finale, quando il Como si assicura il passaggio del turno.

Da Cunha 6,5 - In mezzo al campo mette quantità e qualità, dominando la scena e non calando mai di tono nell'arco dei 90 minuti. Una garanzia per Fabregas.

Kuhn 7 - Prestazione in crescendo da parte del numero 19. Non troppo convincente nella prima frazione di gioco e tra i migliori nella seconda, in cui mette la ciliegina sulla torta con l'assist per la rete firmata da Morata.

Caqueret 6,5 - Il regista offensivo della formazione lombarda. Sono innumerevoli, infatti, le occasioni in cui mette - e con estrema precisione - i compagni nelle condizioni di rendersi pericolosi.

Rodriguez 6,5 - Sul fronte sinistro dell'attacco tiene sempre in apprensione la retroguardia toscana, entrando in area diverse volte e mettendo dentro palloni non sempre gestiti al meglio dagli avversari. Dal 70' Addai 6 - Con lui in campo nell'ultimo scorcio del match, il Como resta pericoloso fino alla fine e acquista anche nuova verve.

Douvikas 6 - Entra nell'azione del gol, incornando di testa un pallone che si stampa sul palo e poi viene ribadito in rete da Sergi Roberto. Gara sfortunata per lui, out per infortunio dopo neanche mezzore. Dal 29' Nico Paz 7,5 - E' sempre lui il faro del Como. Con il suo ingresso dà una sterzata alla partita, siglando la rete della vittoria e dispensando altre giocate di qualità. Dall'86' Morata 6,5 - Rientro in campo da sogno per lo spagnolo, che chiude i giochi sfruttando un assist al bacio di Kuhn.

Cesc Fabregas 7 - Il suo Como si conferma bello e concreto. Magari non inizia al meglio, ma poi reagisce alla grande e, anche grazie alle sostituzioni (su tutte l'ingresso di Nico Paz), conquista con pieno merito il passaggio del turno.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
