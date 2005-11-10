Fiorentina-Como, VAR in tilt sul gol di Pongracic e check lunghissimo: cos'è accaduto

Finale di primo tempo movimentato in Fiorentina-Como, con i viola che hanno creduto di aver trovato il pareggio grazie a Marin Pongracic. La rete, arrivata nel recupero della prima frazione, ha dato il via a un lunghissimo check del VAR per valutare una possibile posizione di fuorigioco. L'attesa si è protratta ben oltre i tempi abituali perché il sistema del fuorigioco semiautomatico non ha funzionato regolarmente, rendendo necessario effettuare il controllo attraverso il tracciamento manuale delle linee.

Di Bello annulla dopo la lunga attesa

Soltanto al termine della verifica è arrivata la decisione definitiva: gol annullato alla Fiorentina e niente pareggio per la squadra viola. L'arbitro Marco Di Bello ha quindi confermato l'irregolarità segnalata dal VAR, dopo un controllo che ha ricordato le procedure utilizzate prima dell'introduzione della tecnologia semiautomatica. Un episodio particolare in una partita che, nel frattempo, vede la Fiorentina sotto 2-1 contro il Como.