Com'è andata la prima da titolare di Alaba con l'Udinese: fuori all’intervallo, è irriconoscibile

Doveva essere la partita del rilancio, si è trasformata in una giornata da dimenticare. La prima da titolare di David Alaba con la maglia dell’Udinese si chiude con una sconfitta pesante per 3-0 contro il Lecce e una prestazione insufficiente. Schierato da Kosta Runjaic nella linea difensiva a tre insieme a Solet ed Ebosse, l’austriaco non è riuscito a dare alla retroguardia friulana la sicurezza e la leadership attese. Il Lecce ha colpito due volte nel primo tempo con Gaspar e N’Dri, mettendo in evidenza le difficoltà di una difesa apparsa spesso in balia degli avversari.

Voto 5 nelle pagelle di TMW

La prova di Alaba è stata giudicata negativamente anche nelle nostre pagelle di TMW, che gli hanno assegnato 5 come voto: "Irriconoscibile. Non è in condizione e si vede. Spaesato in campo, perde costantemente i riferimenti senza mai dare la leadership che serve". Il difensore è rimasto negli spogliatoi già all’intervallo, quando Runjaic ha deciso di intervenire con tre cambi per provare a scuotere la squadra. Al suo posto è entrato Matteo Palma, valutato 5,5.

Cinque sconfitte consecutive per l'Udinese

Per Alaba, arrivato a Udine a fine settembre dopo cinque stagioni al Real Madrid, si trattava del ritorno da titolare in una partita di club a quasi cinque mesi dall’ultima volta. Dopo l’esordio da subentrato contro il Torino, il tecnico bianconero oggi gli ha affidato una maglia dal primo minuto per cercare nuove soluzioni in una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive. Il risultato, ovviamente non solo per "colpa" di Alaba, è stato però un altro passo falso: il Lecce ha chiuso sul 3-0, l’Udinese ha incassato il quinto ko di fila e la posizione dell’allenatore è sempre più delicata.