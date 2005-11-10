Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 14:30. Ravenna sotto di un uomo

Prima frazione densa di avvenimenti per le cinque gare di Serie C inizate alle 14:30 e valide per la decima giornata di campionato. Nel Girone B ancora 0-0 sia su Gubbio-Atalanta U23 sia nel big match Ravenna-Spezia dove però i padroni di casa sono di un uomo dopo il rosso diretto a Da Pozzo al 29'. Nel Girone C, invece, l'Audace Cerignola avanti per 3-0 sul Savoia (tutti i gol segnati nei primi 22' di gioco). Uno a uno, infine, in Cosenza-Altamura e 2-2 in Cosenza-Casarano. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE B

Livorno-Grosseto 4-4

3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)

Guidonia Montecelio-Forlì 3-2

17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)

Pianese-Pineto 0-0

Reggiana-Torres 2-0

35' Sipos, 40' Portanova

Vado-Sambenedettese 2-2

22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)

Campobasso-Perugia 1-5

23' Canotto (P), 35' Stoppa (C), 55' Tozzuolo (P), 76' Langella (P), 90' Dottori (P), 90+3' Sabbatani (P)

Latina-Vis Pesaro 1-0

30' Tomaselli

In corso

Gubbio-Atalanta U23 0-0

Ravenna-Spezia 0-0

Domenica 18 ottobre

Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare

GIRONE C

Inter U23-Monopoli 2-4

7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)

Potenza-Catania 2-1

3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)

Salernitana-Scafatese 2-2

13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)

In corso

Audace Cerignola-Savoia 3-0

1' D'Orazio, 18' e 22 Volpe

Cavese-Casarano 2-2

18' Fella (Cav), 26' Macchi (Cav), 38' Logoluso (Cas), 45+2' Chiricò (Cas)

Cosenza-Altamura 1-1

39' Curcio (A), 45' Dalmazzi (C)

Bari-Crotone 0-0 (iniziata alle 15)

Domenica 18 ottobre

Ore 17:30 - Barletta-Picerno

Ore 17:30 - Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20:30 - Giugliano-Foggia

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25*, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16*, Casertana 15, Monopoli 15*, Audace Cerignola 14, Scafatese 14, Salernitana 14*, Inter U23 13, Picerno 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Barletta 8, Altamura 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°

* una gara in più

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

GIRONE A

Pro Vercelli-Lecco 0-5

21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler

Carpi-Lumezzane 3-1

35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)

Sabato 17 ottobre

Folgore Caratese-Treviso 0-2

45+2' Rossi, 62' Paganini

Domenica 18 ottobre

Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara

Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano

Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese

Lunedì 19 ottobre

Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano

Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento

Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia

Ore 20:30 - Juventus U23-Renate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16*, Lecco 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Carpi 9*, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6*, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in più