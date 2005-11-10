Udinese umiliata dal Lecce: tris giallorosso al Bluenergy Stadium, Runjaic ora rischia

Il Lecce domina, l’Udinese affonda. Al Bluenergy Stadium finisce 0-3 per i salentini, che interrompono la serie negativa e condannano i friulani alla quinta sconfitta consecutiva. Un monologo giallorosso, costruito già nel primo tempo: al 12’ Gaspar sblocca il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Gallo, approfittando della marcatura troppo morbida di Karlstrom. Al 33’ arriva il raddoppio di N’Dri, che insacca sulla linea dopo una serie di tocchi in area. L’Udinese è in balia degli avversari: Davis spreca a porta praticamente vuota, Fatah colpisce la traversa e Okoye deve intervenire più volte per evitare un passivo ancora più pesante. Nel finale del primo tempo Geubbels si divora anche il possibile 0-3.

Gol annullato all'Udinese

Runjaic prova a cambiare tutto all’intervallo con tre sostituzioni, ma la musica non cambia. Al 60’ Piotrowski trova la rete che potrebbe riaprire la partita, ma il VAR annulla per fuorigioco. L’Udinese non riesce a sfruttare l’episodio e continua a concedere praterie agli avversari. Geubbels e Kaba falliscono altre occasioni, mentre Okoye tiene in piedi la squadra con interventi decisivi. Il Lecce, però, non smette di attaccare e all’84’ Esteban centra il palo.

Siebert chiude i conti

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Siebert all’86’: approfitta di un grave errore di Piotrowski e firma il tris con una conclusione sotto la traversa. Per l’Udinese è notte fonda: cinque sconfitte consecutive, fragilità difensive evidenti e una squadra incapace di reagire. La posizione di Kosta Runjaic finisce inevitabilmente sotto pressione: dopo un’altra prestazione così deludente, la panchina del tecnico bianconero sembra sempre più a rischio.

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