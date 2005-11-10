Napoli, ennesimo caso Lang? Si sarebbe arrabbiato per l'ingresso di Alisson Santos

Oltre il danno la beffa per Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta contro il Venezia - e tutte le polemiche che inevitabilmente questo ko si porterà dietro - potrebbe dover fare i conti anche con l’ennesima grana legata a Noa Lang. Come raccontato da Dazn, infatti, l’esterno olandese si sarebbe molto risentito quando il suo allenatore ha scelto di mandare in campo Alisson Santos, di ritorno da un infortunio, e non lui per l’assalto già le agli avversari. Lang avrebbe interrotto il riscaldamento, infastidito dalla decisione di Allegri, e sarebbe stato anche rimproverato da Anguissa.

Lang, ci risiamo

Noa Lang non è certo nuovo a comportamenti di questo tipo che certo non fanno bene allo spogliatoio, specialmente in questo periodo delicato. Già qualche settimana fa, in occasione della gara contro l’Arsenal, Allegri lo aveva mandato in tribuna per un comportamento poco consone avuto nei confronti del compagno di squadra Vergara. In quell’occasione l’allenatore aveva chiuso immediatamente il caso, proponendolo titolare immediatamente dopo la punizione scontata contro i Gunners. Ora però gli atteggiamenti fuori dalle righe iniziano ad essere tanti e, se la ricostruzione venisse confermata, non sono esclusi provvedimenti più severi.

Un altro caso dopo quello di KDB

Il caso Lang, tuttavia, è soltanto l’ultimo di una serie di episodi che suggeriscono come ad Allegri sembra stia sfuggendo di mano le redini della squadra. In settimana aveva fatto parlare di sé l’atteggiamento molto polemico avuto da De Bruyne in Champions, il quale aveva manifestato una palese insofferenza alle richieste della panchina. Anche in quell’occasione Allegri ha preferito glissare, ma la sensazione è che sia solo il tappeto a nascondere una certa polvere.