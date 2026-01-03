Fiorentina-Cremonese, i convocati di Nicola: un solo giocatore indisponibile
Sono 25 i convocati da Davide Nicola, tecnico della Cremonese, per la partita di domani pomeriggio contro la Fiorentina, valida per la 18ª giornata di Serie A. Squadra al completo, ad eccezione dell'infortunato Michele Collocolo. Di seguito l'elenco:
PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
CENTROCAMPISTI: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
ATTACCANTI: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria
