Il Monza si gode un super Azzi: per il brasiliano è già la migliore stagione di sempre in Serie B

Nonostante abbia terminato anzitempo la sua gara a causa di un’espulsione, per doppio giallo, al 70’ anche stasera l’esterno mancino del Monza Paulo Azzi ha dimostrato che la Serie B è una categoria che gli sta molto stretta. Quella in corso infatti è la sua miglior stagione in cadetteria ed è probabile che entro la fine dell’annata possa diventare la sua migliore in assoluto nei campionato professionistici in Italia.

Il brasiliano classe ‘94 infatti questa sera è stato protagonista assoluto nel 3-1 con cui i biancorossi hanno sbancato il Manuzzi di Cesena: gol dopo 25 minuti ad aprile le danze e assist per Cutrone neanche dieci minuti dopo per fissare il risultato sul 2-0 e mettere in discesa la gara dopo poco più di mezz’ora. L’unica macchia di una gara quasi perfetta quel doppio giallo che non gli permetterà di scendere in campo nella prossima giornata, ma che comunque non ha compromesso la gara della truppa di Bianco.

Azzi dopo stasera è salito a quota 5 reti e 4 assist in stagione, meglio di quanto fece un anno fa con la Cremonese quando – in metà stagione però - mise a referto tre gol e altrettanti assist. Meglio di così in Serie B mai, mentre allargando l’orizzonte la sua miglior stagione di sempre resta quella della promozione con il Modena quando in 35 gare in Serie C segnò sei reti e servìsei assist.