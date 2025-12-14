Di Livio: "La Fiorentina si salverà. Ai miei tempi non c'era percezione del pericolo, oggi sì"

In vista della sfida tra la Fiorentina e l’Hellas Verona, in programma questo pomeriggio al Franchi a partire dalle ore 15:00, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista viola Angelo Di Livio. Queste le sue considerazioni: “Analogie col 2001/02? Solo nella differenza tra potenzialità e rendimento. Ma stavolta la Fiorentina riuscirà a salvarsi. Noi impiegammo troppo tempo a renderci conto del rischio.Adesso mi sembra che ci sia la percezione esatta del problema. E poi ai miei tempi c’era un grande problema societario, ora il club è solido. Quindi credo ci siano tutte le condizioni affinché la squadra esca dal momento difficile, trovi continuità e chiuda la stagione senza troppa sofferenza”.

Com’è arrivata la squadra a questo punto?

“È una cosa incredibile. La rosa non è fortissima, è stata costruita male soprattutto a centrocampo, ma non è così debole. Forse sono state trascurate le sconfitte iniziali. È diventata una questione mentale: la squadra è entrata in un vortice di situazioni negative”.

Come se ne esce?

“Innanzitutto battendo il Verona. E poi concentrandosi su una partita alla volta senza fare tabelle o proclami. Bisogna coprirsi meglio e sfruttare il potenziale in avanti. Il giocatore conta meno dell’uomo: non ti devi nascondere, non devi aver paura. I tifosi faranno la loro parte: so quanto può spingere la gente di Firenze”.