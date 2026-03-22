Fiorentina, Fagioli: "Siamo ancora in apnea, ma siamo contenti della prestazione"
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Le parole di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il pari contro l'Inter: "Siamo ancora in apnea, un punto non ci toglie da questa situazione ma sono molto contento della prestazione. Questo premio di migliore in campo lo vorrei condividere con Ndour".
Come hai lavorato quest'anno?
"Ho lavorato tanto con il mister e il suo staff, poi ho deciso che quello doveva essere il mio ruolo".
Quanto ti è dispiaciuto non essere convocato in Nazionale?
"Dispiace, ma vuol dire che devo lavorare di più per essere convocato".
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