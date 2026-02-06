Fiorentina, Ferrari accoglie Paratici su LinkedIn: "Segnale chiaro da parte della proprietà"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha commentato l'arrivo di Paratici come nuovo direttore sportivo della Fiorentina anche sul suo profilo LinkedIn. Queste le sue parole: "Con la nomina di Fabio Paratici a Direttore Sportivo della ACF Fiorentina si apre una nuova pagina nella storia del nostro Club. Una scelta che rappresenta un segnale chiaro e concreto della volontà del Presidente Giuseppe B. Commisso e di Catherine Commisso di imprimere un ulteriore, importante, impulso al progetto tecnico e sportivo.

Fabio porta con sé un bagaglio di esperienze di altissimo livello. Ci ha colpito fin dal primo incontro per la sua determinazione, l’entusiasmo e la forte motivazione nel contribuire alla crescita della Viola: valori emersi con grande chiarezza anche durante la conferenza stampa. È questa stessa determinazione e passione, che hanno sempre contraddistinto Rocco Commisso, a doverci guidare oggi, tutti insieme, verso i prossimi traguardi. Benvenuto a Firenze, Fabio. Benvenuto nella famiglia Viola".