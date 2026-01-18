Fiorentina, Ferrari: "Qua per Commisso. Ecco cosa ricordo di lui se chiudo gli occhi"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Bologna e ha ricordato il presidente Commisso. Le sue parole: "Commisso era una persona eccezionale. Ci ha dato tutto e ci è stato vicino, traspare un grande affetto e anche chi lo ha conosciuto meno riconosce quanto sia stato di grande cuore. Ringrazio da parte della famiglia tutti quelli che sono stati vicini a loro. Rocco era un guerriero, per questo oggi scendiamo in campo".

Si gioca per onorare Rocco Commisso. C'è il gruppo compatto.

"Siamo tutti qui, chi lo ha conosciuto non ha avuto dubbi che oggi avrebbe voluto giocare. Siamo tutti qui c'è Edin, c'è Moise...il gruppo è unito e dobbiamo stare insieme".

Se chiude gli occhi la prima immagine che le viene in mente di Rocco Commisso?

"Lui che sorride e che accarezza un ragazzino del settore giovanile e gli chiede "come ti chiami"?".