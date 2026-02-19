Fiorentina, Vanoli: "Fortini influenzato dal mercato. In allenamento l'ho 'massacrato'"

Quello di Niccolò Fortini è stato un nome molto chiacchierato nel corso della sessione invernale di calciomercato. L'esterno della Fiorentina è stato nel mirino soprattutto della Roma, con Napoli e Juventus più defilate. Il tecnico viola Paolo Vanoli ne ha parlato in conferenza stampa prima del match di Conference League contro lo Jagiellonia:

Come ha vissuto questo periodo Fortini, anche viste le voci di mercato di gennaio?

"Da quando sono arrivato ha fatto tante partite... Lo reputo un giovane con grandi prospettive che deve migliorare tanto. Il quinto può farlo bene, ma da terzino ha grossi margini di miglioramento. Ad un giovane vanno perdonati gli errori, anche se nella nostra situazione non è semplice. Queste voci di mercato un po' ti condizionano soprattutto se sei giovane e io ci ho messo del mio, perché in allenamento l'ho massacrato. Ora però vedo un altro Fortini, più sereno e più rilassato. Penso nella sua testa ci sia più libertà per migliorare".