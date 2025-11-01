Fiorentina, i convocati di Pioli per delicata sfida col Lecce: out Sabiri e Gosens
In mezzo al caos societario la Fiorentina prova a concentrarsi sull'impegno di campionato in programma domani alle ore 15 all'Artemio Franchi contro il Lecce, uno scontro diventato fondamentale per la classifica a fronte dell'inizio disastroso della squadra viola. Per la sfida, mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione, dalla quale mancano i due infortunati Sabiri e Gosens, oltre ai lungodegenti Kouame e Lamptey. Questo l'elenco completo:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Richardson, Sohm.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.
