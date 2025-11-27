Fiorentina, i convocati di Vanoli per la gara con l'AEK Atene: c'è Piccoli, out Dodo e Gosens
Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Fiorentina e AEK Atene, 4^ giornata della League Phase di Conference League. Confermate le buone sensazioni della vigilia per Roberto Piccoli, che torna subito tra i convocati dopo essere uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus. Fuori Dodo oltre ai lungo degenti Gosens, Lamptey, Sabiri e Kouamé. Questi i convocati di Paolo Vanoli per la sfida che sarà di scena questa sera a partire dalle 21:00 al Franchi:
PORTIERI: De Gea, Martinelli, Lezzerini
DIFENSORI: Comuzzo, Kospo, Kouadio, Pongracic, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini
CENTROCAMPISTI: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson
ATTACCANTI: Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson
